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16:13, 23 июля 2025Россия

Участник СВО раскрыл кардинальное отличие тактики солдат из КНДР в боях в России

Боец СВО Гулиев: Бойцы из КНДР быстро и успешно занимали позиции ВСУ под Курском
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Тактика бойцов из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), участвовавших в освобождении Курской области, первое время кардинально отличалась от принятой в Российской армии. Подробности о ней раскрыл участник специальной военной операции (СВО), депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев в интервью с «МК».

В пример он привел бои в районе населенного пункта Плехово. «Армия России двигается традиционно по лесополкам, аккуратно, малыми группами, а эти парни, конечно, с военной точки зрения это неправильно, но я вам говорю об их смелости, просто по полю напрямик очень быстро добирались до укреплений ВСУ. Захватывали их позиции и добивались военного успеха», — рассказал Гулиев.

Участник СВО отметил смелость и отвагу северокорейских солдат и подчеркнул, что они сыграли существенную роль в освобождении российского региона. По его мнению, им обязательно нужно воздать должное, например, поставив памятник.

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Ранее военкор Александр Сладков заявил, что войска Северной Кореи кратно увеличивают присутствие в зоне проведения СВО. По его оценке, численность бойцов из КНДР выросла в три раза.

В июне в ходе встречи с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу Ким Чен Ын пообещал поддерживать Россию в международных вопросах, включая ситуацию на Украине.

ЖЗЛ
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