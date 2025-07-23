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13:45, 23 июля 2025Бывший СССР

Украинская делегация прибыла в Турцию для переговоров

Нардеп Гончаренко: Украинская делегация прибыла в Турцию для переговоров
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Украинская делегация прибыла в Турцию для переговоров с Россией. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). в своем Telegram-канале.

По его информации, сначала переговоры пройдут в Анкаре, а потом в Стамбуле.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор с представителями Украины на третьем раунде переговоров будет очень сложным. По его словам, сложность разговора заключается в том числе в диаметрально противоположных меморандумах России и Украины по урегулированию конфликта.

До этого Песков сообщил, что состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле не изменился, ее по-прежнему возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.

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