Умер один из самых известных обитателей Московского зоопарка

Красная панда Рыжик из Московского зоопарка умерла в возрасте 11 лет

В возрасте 11 лет умерла красная панда Рыжик — один из самых известных обитателей Московского зоопарка. Об этом сообщил Telegram-канал зоосада.

В зоопарке подчеркнули, что Рыжик скончался в почтенном для красных панд возрасте, поскольку в среднем они живут до девяти лет. Врачи пытались сделать все возможное, чтобы продлить Рыжику жизнь, однако «время взяло свое», отмечается в сообщении. Зверька привезли в Москву из Польши в 2015 году, и он «быстро обжился на новом месте».

«С тех пор прошло почти десять лет, и за это время Рыжик полюбился как сотрудникам, так и нашим посетителям. Мы часто показывали очаровательные фотографии, и они навсегда останутся теплым воспоминанием о нем. Мы будем помнить Рыжика — за его добрый характер, трогательные привычки, доверие и тепло», — заявили в зоопарке.

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