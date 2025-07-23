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00:25, 23 июля 2025Из жизни

Умер один из самых известных обитателей Московского зоопарка

Красная панда Рыжик из Московского зоопарка умерла в возрасте 11 лет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В возрасте 11 лет умерла красная панда Рыжик — один из самых известных обитателей Московского зоопарка. Об этом сообщил Telegram-канал зоосада.

В зоопарке подчеркнули, что Рыжик скончался в почтенном для красных панд возрасте, поскольку в среднем они живут до девяти лет. Врачи пытались сделать все возможное, чтобы продлить Рыжику жизнь, однако «время взяло свое», отмечается в сообщении. Зверька привезли в Москву из Польши в 2015 году, и он «быстро обжился на новом месте».

«С тех пор прошло почти десять лет, и за это время Рыжик полюбился как сотрудникам, так и нашим посетителям. Мы часто показывали очаровательные фотографии, и они навсегда останутся теплым воспоминанием о нем. Мы будем помнить Рыжика — за его добрый характер, трогательные привычки, доверие и тепло», — заявили в зоопарке.

Ранее в альпака-парке в Костроме появился на свет похожий на помесь мини-оленя с зайцем детеныш патагонской мары по кличке Дима. Патагонские мары обитают в основном в Южной Америке и считаются уникальным видом, находящимся под угрозой исчезновения.

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