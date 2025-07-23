В Госдуме объяснили голосование депутата Тарасенко в день его смерти

В Госдуме назвали техническим сбоем голосование депутата Тарасенко в день смерти

Зампред комиссии по вопросам депутатской этики в Госдуме Евгений Ревенко объяснил отметки о голосовании депутата Михаила Тарасенко в день его смерти. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно словам парламентария, голоса Тарасенко появились из-за технического сбоя. Подробностей он не привел.

По данным с сайта Госдумы, последняя отметка о голосовании депутата появилась за час до того, как спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объявил о его смерти.

О смерти депутата Госдумы, члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Тарасенко стало известно 22 июля, ему было 77 лет. Затем издание Baza в Telegram-канале сообщило о том, что парламентарий в день смерти якобы успел проголосовать 11 раз. Тогда же чиновник успел каким-то образом поддержать распорядок работы Думы.