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14:01, 23 июля 2025Россия

В Госдуме прокомментировали задержание сотрудников крупного российского издания

Депутат ГД Толмачев назвал обоснованными вопросы правоохранителей к изданию Baza
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
Александр Толмачев

Александр Толмачев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Толмачев считает обоснованными вопросы правоохранителей к редакции издания Baza. Таким мнением он поделился в беседе с «Абзацем».

«Если журналист платит источнику, особенно из силовых структур, за информацию особого характера, например закрытые сведения, то это может выглядеть как взятка. С этой точки зрения вопросы правоохранителей к редакции Baza вполне обоснованы», — заявил депутат.

При этом он отметил, что работа журналистов заключается в том числе в получении информации от различных источников. В связи с этим Толмачев призвал помнить о журналистской этике и об ответственности перед читателями, «которая касается и чистоты редакции медиа, и ее методов».

Накануне главному редактору крупного российского издания Baza Глебу Трифонову было предъявлено обвинение по статье о получении взятки. Также полицейские провели обыски в офисе издания.

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