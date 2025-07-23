В Госдуме прокомментировали задержание сотрудников крупного российского издания

Депутат ГД Толмачев назвал обоснованными вопросы правоохранителей к изданию Baza

Депутат Госдумы Александр Толмачев считает обоснованными вопросы правоохранителей к редакции издания Baza. Таким мнением он поделился в беседе с «Абзацем».

«Если журналист платит источнику, особенно из силовых структур, за информацию особого характера, например закрытые сведения, то это может выглядеть как взятка. С этой точки зрения вопросы правоохранителей к редакции Baza вполне обоснованы», — заявил депутат.

При этом он отметил, что работа журналистов заключается в том числе в получении информации от различных источников. В связи с этим Толмачев призвал помнить о журналистской этике и об ответственности перед читателями, «которая касается и чистоты редакции медиа, и ее методов».

Накануне главному редактору крупного российского издания Baza Глебу Трифонову было предъявлено обвинение по статье о получении взятки. Также полицейские провели обыски в офисе издания.