В Китае испытали рой дронов-бомбардировщиков

Defence Blog: В Китае испытали рой малых дронов-бомбардировщиков Black Bee

Малые дроны-бомбардировщики Black Bee, которые могут работать в составе роя, испытали в Китае. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на государственный телеканал Китая CCTV.

В сюжете показали малые ударные дроны, которые могут нести по шесть миниатюрных бомб. Аппараты вертикального взлета и посадки работали в одном строю в рамках учений. Беспилотники выполняли задачи по разведке и нанесению точечных ударов по позициям условного противника.

«Эти беспилотники действуют как универсальные воздушные единицы на поле боя, способные оперативно обеспечивать безопасность и контролировать целевые зоны, поддерживая силы специального назначения в штурмовых операциях», — отметили в сообщении.

Также канал добавил, что каждый дрон группы выполняет определенную роль, действуя в координации с другими аппаратами.

Ранее в июле стало известно, что российские FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили технику Вооруженных сил Украины на сумму более двух миллиардов долларов. Производитель собрал 18,9 тысячи эпизодов применения аппаратов с видеороликом и геопривязкой.