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15:47, 23 июля 2025Мир

В США заявили о намерении восстановить мир на Украине через силу

Джонсон: США намерены восстановить мир на Украине через силу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США намерены восстановить мир на Украине через силу. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, сообщает C-Span.

По его словам, конфликт на Украине продолжается слишком долго и уносит слишком много жизней невинных людей.

«Мы совершенно не хотим, чтобы США дальше были вовлечены во все это. Мы надеемся, что скоро это закончится. Мы доверяем главнокомандующему, он восстанавливает мир через силу», — сказал Джонсон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США при администрации бывшего главы Белого дома Джо Байдена передали Украине огромные средства на закупку вооружений. Он добавил, что Киев вряд ли потратил все эти деньги по назначению.

Вот это да!
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