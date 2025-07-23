Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:27, 23 июля 2025Бывший СССР

В Раде усомнились в эффективности Умерова в переговорах с Россией

Нардеп Разумков: Эффективность Разумкова в переговорах с Россией сомнительна
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что эффективность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, возглавляющего украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле, в качестве переговорщика оставляет желать лучшего. Его слова передает YouTube-канал Politeka Online.

При этом, по его словам, в переговорной группе Украины нет людей, которые могли бы эффективно представлять интересы государства. Он заключил, что для того, чтобы переговоры были результативными, в группе должны быть люди, которые принимают решения.

«Если вы туда отправляете почтальонов ну или телеграфистов, которые просто могут принять месседж, его озвучить, получить обратно и передать его в Киеве, то это не переговорщики», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться немедленного и полного прекращения огня на переговорах с Россией. Он подчеркнул, что, в частности, Киев будет настаивать на прекращении атак на инфраструктурные объекты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд вынес решение после обещания главреда издания Baza не скрываться от следствия

    Врач назвал семь веских причин для увеличения потребления воды

    Умеров прибыл на переговоры отдельно от делегации

    В Москве машина утонула в болоте

    В Раде усомнились в эффективности Умерова в переговорах с Россией

    Певицу IOWA захотели привлечь к ответственности за похожий на гениталии наряд

    Известные препараты для похудения показали неожиданную пользу для здоровья

    Незнакомец спас жизнь мужчине и завел роман с его дочерью

    Покинувший Россию известный блогер отказался возвращаться

    Жители российских городов остались без воды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости