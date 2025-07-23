В Раде усомнились в эффективности Умерова в переговорах с Россией

Нардеп Разумков: Эффективность Разумкова в переговорах с Россией сомнительна

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что эффективность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, возглавляющего украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле, в качестве переговорщика оставляет желать лучшего. Его слова передает YouTube-канал Politeka Online.

При этом, по его словам, в переговорной группе Украины нет людей, которые могли бы эффективно представлять интересы государства. Он заключил, что для того, чтобы переговоры были результативными, в группе должны быть люди, которые принимают решения.

«Если вы туда отправляете почтальонов ну или телеграфистов, которые просто могут принять месседж, его озвучить, получить обратно и передать его в Киеве, то это не переговорщики», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться немедленного и полного прекращения огня на переговорах с Россией. Он подчеркнул, что, в частности, Киев будет настаивать на прекращении атак на инфраструктурные объекты.