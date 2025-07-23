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07:29, 23 июля 2025Экономика

В России обрушилась выдача одного вида займов

НБКИ: Июньская выдача автокредитов упала на 41,1 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Mason Jones / Unsplash

В июне 2025 года на 41,1 процента снизилась выдача кредитов на приобретение автомобиля, если сравнивать с первым месяцем лета прошлого года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с майскими показателями этого года, выдача таких займов выросла на 7,8 процента и достигла 88,5 тысячи. Объем выданных ссуд в июне составил 116,1 миллиарда рублей. Это на 11,1 процента больше, чем в последний месяц весны. Относительно июня прошлого года снижение оценивается в 47,3 процента.

Больше всего автокредитов в июне выдали в Московской области (5,71 тысячи), Москве (5,6 тысячи), Татарстане (4,4 тысячи), Санкт-Петербурге (4,01 тысячи) и Краснодарском крае (3,98 тысячи).

Согласно опубликованным ранее данным «Скоринг бюро» в первом полугодии 2025 года выдача кредитов на автомобили в России упала в два раза в годовом выражении — с 1,2 триллиона рублей до 570 миллиардов. Самой массовой возрастной группой автозаемщиков сегодня являются россияне в возрасте от 30 до 40 лет.

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