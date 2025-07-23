В России ответили на слова Сырского о новом наступлении ВСУ

Депутат Швыткин: У Украины нет абсолютно никакого шанса на новое наступление

Российские силы деморализуют украинскую армию, и у нее нет никаких шансов организовать новое наступление, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут снова попытаться пойти в наступление в случае расширения военной помощи Киеву со стороны союзников. При этом генерал признал, что Киев страдает от нехватки систем противовоздушной обороны (ПВО), бронетехники и артиллерийских снарядов.

«Возможность проведения контратак на некоторых участках фронта может усилиться, но наши подразделения их успешно отбивают, захватывая новые рубежи. Это соответствующим образом деморализует подразделения ВСУ, которые воочию видят, находясь на линии боевого соприкосновения, поражение и крах, которые сегодня преследуют украинскую армию», — считает депутат.

Швыткин отметил, что никакая помощь и материальная поддержка Украины никоим образом не скажется на боевом потенциале и на моральном духе военнослужащих ВСУ. Свидетельством тому является мощная работа ОПК, высокий моральный дух Вооруженных сил России и успешный стратегический замысел Генерального штаба РФ, которые приводят к успешным наступательным действиям российских подразделений, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что украинские войска не прекращают попытки прорыва через границу России. В частности, появились сообщения о соответствующих действиях ВСУ на теткинском и глушковском направлениях.