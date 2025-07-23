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19:15, 23 июля 2025Силовые структуры

В России вынесен приговор лидеру китайской секты

В Москве осудили лидера китайской секты «Фалуньгун»
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Москве осудили лидера китайской секты «Фалуньгун» (включена в реестр нежелательных организаций). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд приговорил Наталью Миненкову за организацию деятельности секты к четырем годам колонии.

Секта появилась в КНР в начале 1990-х, в ее основе лежит гимнастика цигун в сочетании с элементами буддизма, конфуцианства, даосизма, народных верований. Позже организация стала радикализироваться и активно противодействовать властям КНР. С 1999 года деятельность движения запрещена в стране и уголовно наказуема.

Создатель секты — учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи — после неудачной попытки госпереворота в Китае, предпринятой им в 1996 году, скрылся в США, где поселился в собственном замке.

3 мая 2024 года сообщалось о задержании в Москве сектантов, которые скрывались на конспиративной квартире. Ячейкой руководила россиянка Миненкова.

Ранее сообщалось, что задержанных в Москве адептов китайской секты связали с властями США.

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