В России вынесен приговор лидеру китайской секты

В Москве осудили лидера китайской секты «Фалуньгун»

В Москве осудили лидера китайской секты «Фалуньгун» (включена в реестр нежелательных организаций). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд приговорил Наталью Миненкову за организацию деятельности секты к четырем годам колонии.

Секта появилась в КНР в начале 1990-х, в ее основе лежит гимнастика цигун в сочетании с элементами буддизма, конфуцианства, даосизма, народных верований. Позже организация стала радикализироваться и активно противодействовать властям КНР. С 1999 года деятельность движения запрещена в стране и уголовно наказуема.

Создатель секты — учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи — после неудачной попытки госпереворота в Китае, предпринятой им в 1996 году, скрылся в США, где поселился в собственном замке.

3 мая 2024 года сообщалось о задержании в Москве сектантов, которые скрывались на конспиративной квартире. Ячейкой руководила россиянка Миненкова.

Ранее сообщалось, что задержанных в Москве адептов китайской секты связали с властями США.