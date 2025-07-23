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11:53, 23 июля 2025Россия

Восьмикласснице из столицы региона России отказали в пособии за рождение ребенка

ИА «Регнум»: В Брянске родившей ребенка 15-летней школьнице отказали в пособии
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В Брянске 15-летней школьнице отказали в пособии за рождение ребенка. Об этом пишет ИА «Регнум» со ссылкой на саму девушку и ее окружение.

Со слов россиянки, в соцзащите ей заявили, что она не соответствует условиям предоставления меры поддержки. При этом в марте 2025 года региональное правительство в рамках поддержки ожидающих ребенка студенток и школьниц утвердило порядок предоставления им единовременной выплаты, напомнило агентство.

Как выяснили журналисты, восьмиклассница родила девочку в апреле 2025 года, однако материальную поддержку она не получила. Подавать документы в департамент социальной защиты ей помогали неравнодушные знакомые, которые характеризуют ситуацию школьницы как сложную. У несовершеннолетней матери есть еще двое младших братьев 10 и 11 лет, а также старшая сестра, которая уехала в другой город. Троих младших детей и внучку содержит 59-летний отец, являющийся разнорабочим. В свою очередь, отец новорожденной отбывает срок за распространение наркотиков.

Узнав о беременности, школьница перешла на семейную форму обучения. Как рассказала агентству знакомая семьи, сначала школьница не была в курсе правил предоставления выплаты, но успела восстановиться на очную форму 24 апреля, родив в тот же день. «Ей отказали в выплате "в связи с несоответствием заявителя условиям выплаты", видимо, из-за того, что роды и восстановление на очное обучение получились день в день. Получается, что с одной стороны у нас ребенок в трудной ситуации, которому помощь нужна, а с другой — бюрократия», — поделилась мнением собеседница ИА «Регнум».

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В России уже несколько регионов ввели выплаты беременным школьницам и студенткам. В их числе Брянская, Орловская, Самарская, Челябинская области, Красноярский и Пермский край. Однако против инициативы выступили медики и ряд представителей властей. Так, депутат Госдумы Нина Останина назвала выплаты ждущим ребенка школьницам стимулированием педофилии. В свою очередь, глава комитета Совфеда по социальной политике Елена Перминова заявила, что девушки должны учиться и подходить к созданию семьи осознанно.

ЖЗЛ
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