В Совфеде раскритиковали поощрение беременных школьниц

Сенатор Перминова: Девушки должны учиться, а не заводить детей в школе

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова, комментируя идеи по поощрению беременных школьниц, раскритиковала их и заявила, что девушки должны учиться и подходить к созданию семьи осознанно. Ее слова приводит ТАСС.

«Я, наверное, выскажу свое личное мнение. Я ни в коей мере не поддерживаю то, что у нас в обществе звучало, что нужно поддерживать девочек, которые учатся в школе (…). Я, конечно, к этому очень осторожно отношусь», — сказала сенатор.

По ее мнению, девушкам сначала нужно закончить школу и получить базовое образование. Поддерживать стоит студенческие семьи, в которых уже совершеннолетние люди создают союзы, уверена парламентарий.

В России в ряде регионов в борьбе за улучшение демографической ситуации ввели выплаты беременным школьницам, а также студенткам. Меры поддержки уже действуют в Брянской, Орловской, Самарской, Челябинской областях, а также в Красноярском и Пермском краях.

Медики выступили против таких поощрений, также региональные меры раскритиковали и на федеральном уровне. Депутат Госдумы Нина Останина назвала выплаты беременным школьницам стимулированием педофилии.