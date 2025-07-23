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17:01, 23 июля 2025Наука и техника

Впервые найден способ предотвратить опасный вирус

Cell: Тенофовир и долутегравир останавливают распространение HTLV‑1 в организме
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

Международная группа исследователей нашла способ подавить передачу HTLV‑1 — малоизвестного, но крайне опасного вируса, которым заражены около 10 миллионов человек по всему миру. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell.

Ученые из австралийского Института инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти и WEHI показали, что уже существующие препараты против ВИЧ — тенофовир и долутегравир — способны останавливать распространение HTLV‑1 в организме. В эксперименте использовались уникальные «гуманизированные» мыши, пересаженные человеческими иммунными клетками. После лечения этими препаратами вирус в клетках практически переставал размножаться.

HTLV‑1 поражает те же Т‑клетки, что и ВИЧ, и может спустя годы приводить к смертельно опасным заболеваниям — взрослой Т‑клеточной лейкемии и воспалению спинного мозга. До сих пор не существовало ни профилактики, ни терапии, замедляющей развитие болезни.

Команда также нашла новый терапевтический подход: сочетание противовирусных препаратов с блокаторами белка MCL‑1 позволило избирательно уничтожить зараженные клетки. Это открывает перспективу не только для профилактики, но и для излечения уже инфицированных людей.

Ранее стало известно, что ученым удалось создать уникальное антитело, которое одновременно защищает от двух смертельно опасных вирусов — Нипах и Хендра. Эти инфекции вызывают тяжелые воспаления легких и мозга и отличаются высокой летальностью.

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