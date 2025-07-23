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10:29, 23 июля 2025Забота о себе

Врач дал пять советов по профилактике проблем с костями в старости

Врач Моя призвал нормализовать вес для профилактики проблем с костями в старости
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ekaterina Markelova / Shutterstock / Fotodom

К старости у многих людей существенно повышается риск переломов, чтобы избежать этого, нужно придерживаться пяти простых правил, считает гинеколог Фернандес Моя. Пять советов по профилактике проблем с костями он дал в интервью для издания 20minutos.

Как отметил Моя, на состоянии костей положительно сказываются регулярные физические упражнения. Также, по его словам, важное значение имеет нормализация веса.

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Кроме того, врач призвал отказаться от курения и употребления алкогольных напитков. Для профилактики проблем с костями стоит регулярно проходить медицинские осмотры, а особенно тем людям, в семье которых были случаи остеопороза. В заключение Моя посоветовал обеспечить организм достаточным количеством витамина D.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал о первых признаках образования тромбов. По его словам, необходимо обратить внимание на диарею и боль в животе.

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