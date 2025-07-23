Врач дал пять советов по профилактике проблем с костями в старости

Врач Моя призвал нормализовать вес для профилактики проблем с костями в старости

К старости у многих людей существенно повышается риск переломов, чтобы избежать этого, нужно придерживаться пяти простых правил, считает гинеколог Фернандес Моя. Пять советов по профилактике проблем с костями он дал в интервью для издания 20minutos.

Как отметил Моя, на состоянии костей положительно сказываются регулярные физические упражнения. Также, по его словам, важное значение имеет нормализация веса.

Кроме того, врач призвал отказаться от курения и употребления алкогольных напитков. Для профилактики проблем с костями стоит регулярно проходить медицинские осмотры, а особенно тем людям, в семье которых были случаи остеопороза. В заключение Моя посоветовал обеспечить организм достаточным количеством витамина D.

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