Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по промышленным объектам в Нижегородской области. Об этом сообщил губренатор российского региона Глеб Никитин в Telegram-канале.
«Сегодня ночью вражеские БПЛА вновь были направлены в сторону промышленных объектов Нижегородской области. Задействованные силы и средства успешно отразили атаку», — написал он.
Губернатор добавил, что, по его данным, никто не пострадал. Информации о разрушениях Никитин не привел.
Помимо Нижегородской области, ВСУ также атаковали Ростовскую область, где из-за БПЛА возникли пожары, ранения в Новочеркасске получили три человека. Целью противника была Новочеркасская государственная районная электростанция (ГРЭС).