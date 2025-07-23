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07:12, 23 июля 2025Россия

ВСУ пытались ударить по промышленным объектам в Нижегородской области

Нижегородский губернатор Никитин: ВСУ пытались атаковать промышленные объекты
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по промышленным объектам в Нижегородской области. Об этом сообщил губренатор российского региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

«Сегодня ночью вражеские БПЛА вновь были направлены в сторону промышленных объектов Нижегородской области. Задействованные силы и средства успешно отразили атаку», — написал он.

Губернатор добавил, что, по его данным, никто не пострадал. Информации о разрушениях Никитин не привел.

Помимо Нижегородской области, ВСУ также атаковали Ростовскую область, где из-за БПЛА возникли пожары, ранения в Новочеркасске получили три человека. Целью противника была Новочеркасская государственная районная электростанция (ГРЭС).

ЖЗЛ
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