ВСУ пытались ударить по промышленным объектам в Нижегородской области

Нижегородский губернатор Никитин: ВСУ пытались атаковать промышленные объекты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по промышленным объектам в Нижегородской области. Об этом сообщил губренатор российского региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

«Сегодня ночью вражеские БПЛА вновь были направлены в сторону промышленных объектов Нижегородской области. Задействованные силы и средства успешно отразили атаку», — написал он.

Губернатор добавил, что, по его данным, никто не пострадал. Информации о разрушениях Никитин не привел.

Помимо Нижегородской области, ВСУ также атаковали Ростовскую область, где из-за БПЛА возникли пожары, ранения в Новочеркасске получили три человека. Целью противника была Новочеркасская государственная районная электростанция (ГРЭС).