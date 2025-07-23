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13:17, 23 июля 2025Наука и техника

Выявлена неожиданная причина роста устойчивости к антибиотикам

JHM: Загрязнение пластиком усиливает рост числа антибиотикорезистентных бактерий
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: angellodeco / Shutterstock / Fotodom  

Пластиковое загрязнение может не только вредить экологии, но и незаметно усиливать распространение антибиотикорезистентных бактерий. Об этом говорится в масштабном обзоре, опубликованном в Journal of Hazardous Materials (JHM). Авторы проанализировали жизненный цикл пластика — от добычи сырья и производства до использования, утилизации и переработки — и нашли множество механизмов, которые могут способствовать росту устойчивости к лекарствам.

На ранних этапах — при добыче нефти и газа для пластика — применяются биоциды, а при утечках сырья в окружающую среду попадают тяжелые металлы и ароматические соединения. Эти вещества способны вызывать так называемую ко‑селекцию, когда микробы, приспосабливаясь к токсинам, одновременно получают и устойчивость к антибиотикам.

Во время производства к пластику добавляют пластификаторы, стабилизаторы и антимикробные компоненты, которые не связаны с полимером прочно и постепенно вымываются. Исследования показывают, что такие вещества могут стимулировать передачу генов устойчивости в бактериальных сообществах.

Опасность сохраняется и после использования: на полигонах и в свалочных фильтратах находят устойчивые штаммы, а в морях и реках формируется так называемая «пластисфера» — колонии микроорганизмов на поверхности пластиковых отходов, где гены устойчивости циркулируют особенно активно. При переработке пластика ситуация усугубляется: в повторно используемых материалах концентрация металлов и добавок может увеличиваться, а моющие и дезинфицирующие средства из технологических процессов попадают в сточные воды, вновь создавая условия для ко‑селекции.

Авторы подчеркивают: необходимы новые стандарты производств и комплексные программы мониторинга, чтобы минимизировать влияние пластика на формирование устойчивых инфекций.

Ранее стало известно, что микропластик может вызывать серьезные изменения в организме человека — он способен проникать в ткани, нарушать работу иммунной системы и провоцировать воспалительные процессы.

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