Захарова назвала экс-посла США Терминатором после его слов о Лаврове

Захарова: Экс-посол США Макфол уничтожал переговорный инструментарий

Бывший посол США в России Майкл Макфол уничтожал переговорный инструментарий во время его службы в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Газетой.ру».

«Макфол на должности посла буквально стал "Терминатором" американской дипломатии, уничтожая переговорный инструментарий и насаждая оголтелую публичную риторику вмешательства во внутренние дела», — отметила Захарова.

Таким образом представитель МИД прокомментировала слова Макфола о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы «не дипломат» и «слишком воинственный» для своего поста.

Ранее бывший американский посол заявил, что его отношения с главой российского внешнеполитического ведомства были сложными.