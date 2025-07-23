Жена Джастина Бибера снялась в бикини для журнала

Модель Хейли Бибер снялась в розовом бикини для журнала Vogue

Американская модель Хейли Бибер снялась в откровенном наряде для итальянского журнала Vogue. Соответствующие фото появилось в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

28-летняя жена канадского певца Джастина Бибера предстала на обложке в нежно-розовом бикини, подчеркивающем ее грудь. При этом звезда распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

На кадре видно, что манекенщица лежит на желтом надувном матрасе. При этом знаменитости сделали макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в июле жена Джастина Бибера разделась на яхте до трусов. Она позировала в укороченной рубашке и брюках с желто-белым принтом.