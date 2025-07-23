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13:26, 23 июля 2025Забота о себе

Женщина подавилась мидией и оказалась серьезно больна

Metro: Спазм горла у британки оказался признаком опухоли в груди
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Жительница Великобритании Шарлотта Гиббс подавилась мидией во время ужина и оказалась серьезно больна. О том, что спазм горла у нее оказался признаком опухоли в груди, женщина рассказала изданию Metro.

По словам Гиббс, в 2020 году во время карантина, после перенесенного коронавируса и разрыва отношений, она порадовалась вернувшемуся аппетиту и решила побаловать себя мидиями. Внезапно она почувствовала, что ее горло сжимается, а рот сводит. Глотать британка не могла и, вспомнив, что спазмы лица появились у нее не впервые, она записалась на прием к терапевту и отоларингологу. Первичная консультация и анализы крови ничего не выявили, и женщина на время успокоилась — но позже спазмы вернулись, а речь стала невнятной.

Тогда врачи списали симптомы Гиббс на стресс и посоветовали ей взять отпуск на Рождество, чтобы расслабиться. Однако в начале января она не смогла полностью открыть глаза и обратилась к неврологу, который диагностировал у нее редкое аутоиммунное заболевание под названием «миастения гравис».

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Позднее Гиббс сделали компьютерную томографию, показавшую, что у нее опухоль в тимусе, или тимому, размером 11,5 сантиметра. Операция прошла удачно, и женщина вышла в ремиссию.

Ранее американка Эмма Мендельсон не обратила внимания на то, что ее кожа приобрела слегка желтоватый оттенок, а вскоре узнала, что смертельно больна и не сможет жить без пересадки печени. Мендельсон было всего 15 лет, когда она заметила небольшое изменение цвета кожи. Поскольку симптом быстро прошел, она не беспокоилась.

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