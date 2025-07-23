Живущий в России брат Сырского отказался разговаривать с журналистами

Брат главкома ВСУ Сырского: Родителей облили грязью из-за лечения в России

Брат главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Олег на фоне сообщений о переводе родственником в Россию денег на лечение отца заявил, что его «родителей грязью облили». Об этом он сказал РИА Новости.

Отмечается, что мужчина отказался от общения с журналистами. «Я не разговариваю, интервью я не даю», — подчеркнул он.

Ранее Олег Сырский заявил, что ему «плевать на деньги» брата, так как из-за родственника их семью считают врагами.

До этого сообщалось, что главком ВСУ отправил пожилым родителям в России миллион рублей на лечение в Москве. Как выяснилось, отец главкома украинской армии 86-летний Станислав Сырский долгое время борется с обострившейся болезнью головного мозга.