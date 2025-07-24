Аукцион за часть дачи Пугачевой опровергли

В водном управлении опровергли аукцион за пир на подмосковной даче Пугачевой

В Московско-Окском бассейновом водном управлении опровергли информацию об аукционе за право арендовать участок прибрежной акватории у дачи певицы Аллы Пугачевой в деревне Бережки Солнечногорского района. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на источники в ведомстве.

«В СМИ проходила такая информация, но, по крайней мере, мы таких документов пока не видели», — рассказали в водном управлении. Собеседник издания добавил, что никакой самарский бизнесмен к ним по поводу этого пирса не обращался.

В ведомстве отметили, что у каждого водного объекта должна быть береговая полоса от 5 до 20 метров шириной — она должна быть открыта для общего пользования и не ограничивать доступ к воде. Сейчас подойти к воде и пирсу за дачей Пугачевой можно без препятствий.

Ранее Mash писал, что прибрежную полосу у Сенежского озера рядом с дачей певицы Аллы Пугачевой собрались пустить с молотка. На пирс якобы претендуют несколько бизнесменов. Один из них планирует построить под окнами Пугачевой яхт-клуб и небольшую плавучую баню.