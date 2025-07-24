Бронежилет спас российского военного от одновременной атаки двух дронов ВСУ

Ростех: Бронежилет «Оберег» спас бойца ВС РФ от одновременной атаки 2 дронов ВСУ

Бронежилет «Оберег» спас военного Вооруженных сил России от одновременной атаки двух дронов-камикадзе, запущенных украинской стороной. В этот момент боец управлял автомобилем «Нива» по маршруту снабжения подразделений ВС РФ, он получил легкие ранения рук, заявили в Telegram-канале Ростеха.

«Машина существенно пострадала — повреждены крыша и двигатель. При этом сидевший в машине герой жив. Боец не скрывает эмоций: спасибо бронежилету "Оберег.про". За счет большой площади защиты он "поймал" особо опасные осколки и защитил шею военнослужащего», — указано в публикации.