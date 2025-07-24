Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:21, 24 июля 2025Наука и техника

Бронежилет спас российского военного от одновременной атаки двух дронов ВСУ

Ростех: Бронежилет «Оберег» спас бойца ВС РФ от одновременной атаки 2 дронов ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Виктория Веленская / РИА Новости

Бронежилет «Оберег» спас военного Вооруженных сил России от одновременной атаки двух дронов-камикадзе, запущенных украинской стороной. В этот момент боец управлял автомобилем «Нива» по маршруту снабжения подразделений ВС РФ, он получил легкие ранения рук, заявили в Telegram-канале Ростеха.

«Машина существенно пострадала — повреждены крыша и двигатель. При этом сидевший в машине герой жив. Боец не скрывает эмоций: спасибо бронежилету "Оберег.про". За счет большой площади защиты он "поймал" особо опасные осколки и защитил шею военнослужащего», — указано в публикации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Звезда «Моей прекрасной няни» занялся необычным хобби в Крыму

    В России порассуждали о вероятности встречи Путина и Зеленского

    На Украине рассказали о злоупотреблении властью Зеленским

    Десятки тысяч жителей российского региона лишились света из-за непогоды

    Бронежилет спас российского военного от одновременной атаки двух дронов ВСУ

    Появились подробности об устроившей погром на российском кладбище толпе

    Обезображенную женщину нашли в ее машине в российском регионе

    Марочко рассказал о вклинивании в оборону ВСУ в Сумской области

    В Москве госпитализировали прямого потомка князей Трубецких и Голицыных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости