Bloomberg: Белград решил хранить свое золото только в Сербии

Сербское золото, которое хранится за границей, будет возвращено. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на сербский Центральный банк.

Решение о перевозке золота обосновывается стремлением Белграда обеспечить сохранность резерва в периоды кризисов. Таким образом, как отмечает агентство, Сербия будет первой страной Восточной Европы, которая не будет хранить свои золотые слитки в традиционных центрах, таких как Швейцария, Великобритания и США.

Как подчеркнули в сербском регуляторе, усилия по репатриации начались в 2021 году «в условиях возросшей глобальной неопределенности». Общие запасы золота Сербии оцениваются в 50,5 тонны. Все они находятся в Белграде, за исключением пяти тонн, купленных в 2024 году и пока хранящихся в Швейцарии. Стоимость этого объема золота составляет около шести миллиардов долларов.

Отмечается, что темпы накопления золота мировыми центральными банками удвоились после заморозки валютных резервов России в 2022 году, что подчеркнуло политический риск, связанный с активами, номинированными в долларах и евро. Хранение золотых слитков внутри страны защищает их от подобного иностранного вмешательства.

Ранее сообщалось, что вопрос о возврате золота из-за границы поднимали в Германии. Местные политики уверены, что США больше не могут считаться надежным партнером, которому можно доверить свои резервы.