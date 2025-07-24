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10:35, 24 июля 2025Спорт

Футболист «Челси» испугался Трампа на клубном чемпионате мира

Футболист «Челси» Кукурелья испугался Трампа во время празднования на клубном ЧМ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Испанский защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья рассказал, что испугался президента США Дональда Трампа во время празднования победы на клубном чемпионате мира (ЧМ). Его слова приводит Marca.

Футболист сообщил, что никто из команды не мог попросить Трампа покинуть пьедестал во время празднования победы на клубном чемпионате мира, как того требовал регламент. «И я все думал: кто же ему что-нибудь скажет?! Я был напуган до смерти», — признался он.

14 июля «Челси» выиграл клубный чемпионат мира. В решающем матче лондонцы одержали победу над французским ПСЖ с разгромным счетом 3:0.

Клубный чемпионат мира проходил в США с 14 июня по 13 июля. В нынешнем году он прошел в новом формате, в турнире принимали участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составил один миллиард долларов.

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