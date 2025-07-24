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12:18, 24 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали главное озвученное Москвой на переговорах с Украиной предложение

Джабаров назвал зрелым предложение РФ создать три рабочие группы по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Предложение России создать три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам по Украине очень зрелое, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Такой главный итог третьего раунда переговорного процесса Москвы и Киева сенатор назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Это решение абсолютно правильно, потому что возникают вопросы, по которым не надо ждать два-три месяца для проведения очередного раунда переговоров. Это наше предложение даст возможность в рабочем порядке в режиме нон-стоп обмениваться информацией, выдвигать предложения, рассматривать их и так далее. Они пока ответ не дали. Я думаю, что их этот вариант не устроит. Потому что слишком много будет вопросов, а как их решать, они не знают», — поделился Джабаров.

Также сенатор отметил, что меморандумы, которыми Россия обменялась с Украиной после второго этапа стамбульских переговоров, показали, что позиции двух стран противоположные.

«Наша позиция ясна, открыта. Она неоднократно озвучивалась нашим президентом, нашим министром иностранных дел. Позиция Украины тоже примерно понятна. Они заинтересованы в продолжении войны. Именно поэтому они в своем меморандуме выдвигают такие требования, как полное освобождение наших новых территорий, которые уже вошли в состав России по результатам референдумов. Это неприемлемо. Более того, я уверен, что завтра они захотят вернуться к границам 91-го года», — добавил он.

Откровенно говоря, я не помню, чтобы кто-то из наших экспертов, политиков говорил, что ждет очень много от этих переговоров. Но если бы мы не хотели встречаться и общаться, то это выглядело бы не очень здорово на фоне того, что многие страны призывают остановить войну и это правильно, но смотря какими методами и на каких условиях

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

Ранее глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский также заявлял, что позиции Москвы и Киева по меморандумам сейчас далеки друг от друга. По его словам, во время третьего раунда переговоров, который прошел в Стамбуле 23 июля, представители делегаций сторон долгое время обсуждали позиции двух стран.

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