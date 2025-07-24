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09:21, 24 июля 2025Экономика

«Крокус Сити Холл» начали восстанавливать

В Красногорске начали восстанавливать внешний фасад «Крокус Сити Холла»
Александра Качан (Редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В подмосковном Красногорске начали восстанавливать внешний фасад третьего павильона «Крокус экспо», в который входит концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом пишет ТАСС.

На время реконструкции сгоревшую часть здания закрыли лесами. По данным агентства, на площадке работают строительные бригады, экскаватор разбирает бетонные конструкции рядом со входом. Подробности о дате завершения работ неизвестны.

Масштабный теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в марте 2024 года. В результате пострадал 551 человек, еще 145 не выжили. Через три месяца после трагедии Crocus Group объявила о планах реконструировать объект. Площадь здания составляет 400 тысяч квадратов, 10 тысяч из которых прогорели.

Ранее сообщалось, что подготовка атаковавших «Крокус Сити Холл» террористов велась с июня 2023 года на в Турции и Афганистана.

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