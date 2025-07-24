Кусок ртутного градусника воткнулся в подмышку ребенка во время ДТП в российском городе

Кусок ртутного градусника воткнулся в подмышку девочки во время ДТП в Артеме

Кусок ртутного градусника воткнулся в подмышку восьмилетней девочки во время ДТП в городе Артем в Приморском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По сведениям российского издания, родители решили померить ребенку температуру прямо в автомобиле. Семья попала в аварию, наконечник устройства отломился и вонзился под руку школьницы.

Местные травматологи проконсультировались с коллегами из Владивостока по поводу ртути, которая могла попасть в организм, и провели операцию.

Наконечник вытащили, сделали рентген, чтобы удостовериться в непопадании осколков. После небольшого наблюдения юную пациентку выписали.

Ранее стало известно, что житель Башкирии сбил восьмилетнюю школьницу на пешеходном переходе, девочка оказалась в реанимации. В республиканском Минздраве отметили, что медики борются за ее жизнь.