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12:06, 24 июля 2025Бывший СССР

МИД России обвинил Киев в террористической атаке на Сочи

МИД: Удары ВСУ по Сочи были прицельной террористической атакой на мирных жителей
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Сочи были прицельной террористической атакой на гражданских. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это не удары по вооруженным силам, это не атаки на военных, это не акции против военной техники. Это прицельная террористическая атака на мирных жителей. Выбираются, очевидно, безоружные люди, которые занимаются своим ежедневным делом, работают», — подчеркнула дипломат.

ВСУ атаковали Сочи беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в ночь на 24 июля. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в результате удара не удалось спасти двух женщин.

Атаку дронов ВСУ на Сочи также прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, Москва понимает, «с какой опасностью имеет дело».

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