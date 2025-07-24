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12:52, 24 июля 2025Путешествия

Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24

Министр транспорта возглавил комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом говорится в Telegram-канале правительства.

Уточняется, что возглавил комиссию министр транспорта Андрей Никитин. Он вместе с главой Росавиации Дмитрием Ядровым в ближайшее время отправится к месту крушения.

Также в составе комиссии оказались руководитель Ространснадзора Виктор Гулин, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замглавы Минздрава Андрей Плутницкий, губернатор Амурской области Василий Орлов и представители Минвостокразвития, Минтруда, МВД, Роструда.

Самолет Ан-24 с более чем 40 пассажирами перестал выходить на связь, пролетая над Амурской областью, в четверг, 24 июля. Воздушное судно, которое принадлежит авиакомпании «Ангара», выполняло рейс ХабаровскБлаговещенскТында. Место крушения Ан-24 было обнаружено в 15 километрах от города Тында, на склоне горы в труднодоступной местности. По предварительным данным, выживших нет.

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