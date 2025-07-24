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23:47, 24 июля 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли потребности ВСУ

Залужный: В будущем война будет требовать минимальных человеческих ресурсов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что в ближайшем будущем война будет требовать минимальных человеческих ресурсов, поэтому успех военного противостояния будет определять не количество солдат и оружия, а новые технологии и скорость освоения тактики их применения. Его слова приводит портал Obozrevatel.

По мнению Залужного, ключевым фактором успеха станет соотношение стоимости и эффективности новой технологии. То есть, речь идет о достаточно недорогих военных автоматах, обладающих высокой результативностью.

«Демографический фактор — он будет требовать минимум людей. Будущая война — это самые дешевые средства со сверхвысокой эффективностью», — пояснил он.

Именно поэтому, по убеждению Залужного, Украине сейчас нужны не сколько люди, сколько «мозги и стратегия построения» новой тактики применения нового оружия.

Ранее Залужный выразил мнение, что конфликт на Украине может затянуться до 2034 года при условии неизменности нынешней военной стратегии. «Если мы будем пытаться только прекращение огня провести, не сформировав на будущее защиту свою, то она будет длиться еще ого-го», — говорил он.

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