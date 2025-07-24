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08:12, 24 июля 2025Мир

На Западе признали военное превосходство России над Украиной

WSJ: Передача Киеву ЗРК Patriot не сможет изменить ход конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Передача Киеву зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot американского производства не сможет изменить ход конфликта на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных чиновников.

«Ракеты Patriot, которые [президент США Дональд] Трамп обещал предоставить, помогут укрепить противовоздушную оборону Украины, но не изменят кардинально баланс сил в войне», — говорится в материале.

Высокопоставленные американские и европейские чиновники признали, что российский арсенал беспилотников и ракет значительно превосходит по численности Patriot, которые Запад может поставить Киеву.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус потребовал от США обязательства по поставкам Patriot для Украины. Он пояснил, что «подобный подход отвечает интересам» Североатлантического альянса, поскольку «речь идет о безопасности ФРГ и ее союзников». Кроме того, он призвал другие европейские страны принять участие в финансировании дополнительных систем Patriot.

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