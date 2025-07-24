Пассажиры рухнувшего в России Ан-24 описывали самолет фразой «тихий ужас»

Пассажиры Ан-24 годами просили авиакомпанию «Ангара» прекратить его полеты

Прежние пассажиры рухнувшего в российском регионе Ан-24 описывали самолет фразой «тихий ужас» и годами просили авиакомпанию «Ангара» прекратить его полеты. Отзывы клиентов опубликовал Telegram-канал Baza.

На размещенных скриншотах можно увидеть отзывы за последние годы: все пассажиры жалуются на ужасное состояние Ан-24 и призывают пассажиров не пользоваться услугами «Ангары». «Лично я лучше больше заплачу, чем еще раз полечу на этом судне», — писал один из клиентов.

В ответ на недовольство представители компании отвечали, что срок эксплуатации самолетов Ан-24 официально продлен до 2030 года.

Обломки самолета обнаружили 24 июля в 15 километрах от Тынды, Амурская область. Осмотр места крушения с воздуха предварительно показал, что выживших нет. Это позже подтвердил Следственный комитет. В качестве основных версий авиакатастрофы рассматриваются неисправность и человеческий фактор. Возбуждено уголовное дело.