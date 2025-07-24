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17:44, 24 июля 2025Ценности

Педро Паскаль объяснил отказ от бритья усов

Актер Педро Паскаль оказался в ужасе от своей внешности без усов и щетины
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Чилийско-американский актер Педро Паскаль объяснил отказ от бритья усов. Его слова приводит издание Variety.

50-летний актер вспомнил о съемках в «Чудо-женщине 1984», где он сыграл одну из главных ролей. Тогда он предстал перед зрителями без усов и щетины. «Категорически не согласен с чисто выбритым собой. Я оказался в таком ужасе от того, как я выгляжу в "Чудо-женщине". Мне фильм очень понравился, но я был так потрясен тем, как я выглядел в нем. Я никогда не вернусь к этому образу», — признался знаменитость.

Однако, по словам звезды, если бы продюсеры попросили его изменить внешность для фильма «Фантастическая четверка» и настояли на этом, то подумал бы над этим.

Ранее сообщалось, что Педро Паскаль привлек внимание фотографов на премьере «Фантастической четверки» в Сиднее, Австралия, внешним видом. Тогда актер появился на публике в классических брюках и прозрачной рубашке, верхние пуговицы которой оказались расстегнутыми.

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