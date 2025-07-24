Владелец разбившегося Ан-24 просил о продлении сроков службы своих самолетов

Владевшая разбившимся Ан-24 компания «Ангара» просила продлить срок службы парка

Авиакомпания «Ангара», которой принадлежал разбившийся в четверг, 24 июля, в Амурской области самолет Ан-24 с пассажирами на борту, полтора года назад просила правительство продлить срок службы старых советских моделей самолетов Ан-24 и Ан-26 из-за отсутствия замены для них. Об этом в комментарии Reuters говорил первый замгендиректора перевозчика Сергей Зорин.

В январе 2024 года он объяснял, что в эксплуатации компании находятся почти 100 самолетов, а их средний возраст — около 50 лет. Некоторые из бортов следовало списать уже в 2024 году, но, если действовать в соответствии с нормативами, актуальными на тот момент, к 2030 году четверть парка пришлось бы оставить на земле.

По словам Зорина, на российском рынке альтернативы этим самолетам просто нет, а относящуюся к тому же классу «Ладогу» обещают запустить в производство не ранее 2027 года. Позднее стало известно, что сертификацию «Ладоги» перенесли сначала на 2028-й, а после уже на 2029 год, хотя еще в 2022-м планировали начать поставки в 2025 году.

Тогда просьбу «Ангары» поддержали «Полярные авиалинии» — другой эксплуатант советских самолетов, разработанных еще в 1950-х и 1960-х годах в Киеве. При этом оба перевозчика отмечали, что из-за частых ремонтов обслуживание рейсов обходится все дороже.

В Росавиации сообщили, что разбившийся самолет Ан-24, на борту которого находились 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа, ранее попадал в четыре авиаинцидента. Борт был произведен почти 50 лет назад, его сертификат летной годности продлили до 2036 года. Осмотр места крушения с воздуха позволяет предположить, что выживших нет.