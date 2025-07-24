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14:32, 24 июля 2025Экономика

В России начали активнее открывать похоронные компании

«Ъ»: За полгода число открытий новых похоронных компаний выросло на 16 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В первой половине 2025 года число на российском ритуальном рынке появилось 805 новых участников, что на 16 процентов больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на подсчеты сервиса «Контур.Фокус» пишет «Коммерсантъ».

Лидерами среди регионов стали Подмосковье и Краснодарский край, где число открытий похоронных компаний выросло на 33 и 22 процента, до 57 и 42 компаний соответственно.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов отметил, что активность на рынке связана с растущим спросом. Демографические показатели старения населения и высокая смертность в некоторых регионах дают финансовую подпитку рынку.

Его данные подтвердил президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев, рассказавший, что в январе-апреле рынок ритуальных услуг в России вырос на 12,7 процента, до 39,5 миллиарда рублей. По его словам, бизнесу особенно интересен низкий порог входа, ведь для начала деятельности в отрасли зачастую не требуется вложений в инфраструктуру.

Существенный рост демонстрируют отдельные услуги, такие как организация вип-похорон, перевозки тел умерших на дальние расстояния, оформление могил и производство памятников, а также комплексные предложения под ключ. Орлов добавляет, что компании устойчивы к росту себестоимости материалов, так как перекидывают расходы на клиентов.

Впрочем, исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева считает, что рост числа регистраций связан в первую очередь с легализацией серого сегмента рынка, потому что к нелегальным ритуальщикам стала слишком часто приходить полиция. В этом году надзорные ведомства начали кампанию по проверке этой сферы услуг, что делает продолжение неофициального бизнеса опасным.

Ранее преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин предположил, что в июле-декабре 2025 года услуги похоронных компаний станут дороже на восемь-десять процентов.

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