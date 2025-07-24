Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях

ИКИ РАН: Магнитные бури после выброса на Солнце возможны 25-26 июля

В выходные, 25-26 июля, на Землю могут обрушиться магнитные бури. Надвигающиеся явления станут последствием выброшенного Солнцем небольшого протуберанца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ) РАН.

Ученые уточнили, что 23 июля Солнце выбросило в сторону нашей планеты небольшой протуберанец, находившийся почти точно в центре видимого солнечного диска. Часть плазмы сейчас летит в сторону Земли, но с небольшими скоростями.

Протуберанцы — это результат непрерывной солнечной активности. Под ее действием на поверхности звезды возникают вихри и смерчи. Такая нестабильность собирает энергию в одной точке, ослабляя гравитацию в другой.

В среду, 23 июля, на Земле уже зафиксировали магнитную бурю. Она соответствовала уровню G1 — это минимальный балл, который говорит о колебаниях слабой силы. Геомагнитные возмущения были вызваны воздействием потоков быстрого солнечного ветра, уточнили ученые.