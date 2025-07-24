Россиянин помог знакомым откосить от армии и 51 раз глотал эндоскоп

Ura.ru: Екатеринбуржец помог знакомым откосить от армии и 51 раз глотал эндоскоп

Житель Екатеринбурга помог десяткам знакомых откосить от армии и 51 раз глотал эндоскоп. Россиянин признался, что проходил обследования за призывников за деньги. Об этом стало известно Ura.ru.

Мужчина в разговоре с агентством пояснил, что у него диагностировано серьезное заболевание. В 2021 году к нему обратился приятель призывного возраста и попросил об услуге.

«У меня язва 12-перстной кишки, и родилась идея, что я пройду обследование за него. Я прошел ФГДС (исследование желудочно-кишечного тракта эндоскопом — прим. «Ленты.ру»), он получил диагноз, с которым признают негодным к службе. Потом этот знакомый рекомендовал меня другим, третьим, десятым лицам, так все и началось», — поделился горожанин.

Он проходил медосмотры за своих «клиентов» в разных больницах. Когда мужчине стали поступать угрозы, он добровольно пошел в полицию и рассказал о махинациях.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае 19-летний призывник пропал после получения повестки в армию.