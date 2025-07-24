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13:34, 24 июля 2025Моя страна

Россиянин поймал двухметровую рыбу

Воронежский рыбак поймал двухметрового сома
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: muroPhotographer / Shutterstock / Fotodom

Житель Павловского района Воронежской области поймал гигантского сома. На кадры, появившиеся в соцсетях, обратило внимание издание «МОЕ! Online».

Рыбу выловили в реке Дон. Рыбак не рассказал, что будет с двухметровым уловом дальше. Чтобы показать рыбу, пришлось подвесить сома на дерево. Он превышает рост взрослого мужчины.

Уточняется, что при хорошем питании сом может достигать трех метров в длину.

Ранее сообщалось, что рыбаки поймали в Казани на реке Каме редкого сома-гиганта. Сом весил 79 килограммов. Его длина при этом достигала 225 сантиметров. Мужчины, которым удалось выловить необычную рыбу в Татарстане, признались, что такие гиганты попадаются очень редко.

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