S7 оштрафовали за овербукинг

Авиакомпанию S7 оштрафовали на ₽40 тыс. за овербукинг

Авиакомпанию S7 Airlines ("Сибирь") оштрафовали на 40 тысяч рублей за повторный овербукинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что в мае 2025 года она отказала двоим пассажирам в регистрации на рейс. По постановлению транспортного прокурора компанию привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ («Оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно»).

Ранее сообщалось, что пассажиры получат компенсации в размере 200 процентов от стоимости авиабилетов при легализации овербукинга в России.

До этого казахстанская авиакомпания FlyArystan бросила 12-летнего ребенка без сопровождения взрослых в аэропорту чужого города и получила штраф в размере 8,7 миллиона тенге (почти 1,7 миллиона рублей).