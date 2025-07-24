У популярного комика обнаружили рак простаты

У шотландского комика Фреда Маколея обнаружили рак простаты

У популярного шотландского стендап-комика и радиоведущего Фреда Маколея обнаружили рак простаты. Об этом юморист рассказал изданию The Courier.

По словам 68-летнего Маколея, поскольку рак простаты ранее диагностировали у его отца и брата, он каждые несколько лет сдавал анализы. Результаты недавних анализов показали, что у юмориста есть онкологическое заболевание на ранней стадии.

«Я жду, когда врачи скажут мне, какой будет следующий шаг», — добавил Маколей. Он уточнил, что до постановки диагноза не замечал у себя никаких симптомов заболевания.

Комик также подчеркнул, что решил всецело довериться медикам и не стал искать информацию о своем недуге в интернете. Кроме того, он выразил надежду на то, что его рассказ побудит других мужчин провериться на наличие рака простаты. «Это может спасти им жизнь», — указал Маколей.

Ранее британский телеведущий Дермот Мернаган, борющийся с раком простаты четвертой стадии, назвал свою главную ошибку. Он заявил, что никогда не сдавал анализ на ПСА (простатический специфический антиген), который необходим для выявления заболеваний предстательной железы.