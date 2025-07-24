Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:08, 24 июля 2025Интернет и СМИ

У популярного комика обнаружили рак простаты

У шотландского комика Фреда Маколея обнаружили рак простаты
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Roberto Ricciuti / Getty Images

У популярного шотландского стендап-комика и радиоведущего Фреда Маколея обнаружили рак простаты. Об этом юморист рассказал изданию The Courier.

По словам 68-летнего Маколея, поскольку рак простаты ранее диагностировали у его отца и брата, он каждые несколько лет сдавал анализы. Результаты недавних анализов показали, что у юмориста есть онкологическое заболевание на ранней стадии.

«Я жду, когда врачи скажут мне, какой будет следующий шаг», — добавил Маколей. Он уточнил, что до постановки диагноза не замечал у себя никаких симптомов заболевания.

Комик также подчеркнул, что решил всецело довериться медикам и не стал искать информацию о своем недуге в интернете. Кроме того, он выразил надежду на то, что его рассказ побудит других мужчин провериться на наличие рака простаты. «Это может спасти им жизнь», — указал Маколей.

Ранее британский телеведущий Дермот Мернаган, борющийся с раком простаты четвертой стадии, назвал свою главную ошибку. Он заявил, что никогда не сдавал анализ на ПСА (простатический специфический антиген), который необходим для выявления заболеваний предстательной железы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с более чем 40 пассажирами на борту пропал в Амурской области. Что об этом известно?

    Таиланд ответил на огонь со стороны Камбоджи

    Россиянин описал аквапарк в Европе словами «персонал смотрит на девушек за деньги»

    Россиянин оставил годовалого ребенка в коляске возле магазина и ушел по делам

    Правительство Украины назвали ее коварным врагом

    Мощное замлетрясение произошло в Индонезии

    Обнаружен горящий фюзеляж пропавшего Ан-24 с пассажирами

    В Таиланде объявили эвакуацию на границе с Камбоджей

    По всей стране ФСБ задержала призывавших к расправе над военными россиян

    Опубликован список членов экипажа пропавшего в Приамурье Ан-24

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости