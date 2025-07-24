В Европе осудили россиянина на полмиллиона евро штрафа и 118 лет тюрьмы

Греция приговорила гражданина РФ к 118 годам тюрьмы и штрафу в полмиллиона евро

Суд в Греции приговорил российского гражданина Владимира Котельникова к 118 годам тюремного заключения и штрафу в полмиллиона евро по обвинению в организации незаконной миграции. Об этом сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников, его цитирует ТАСС.

«Речь идет о схеме обмана, когда приехавшие в поисках работы в Турцию соотечественники попадаются на удочку мошенников. Их привлекают к незаконной морской перевозке нелегалов из Турции в Грецию», — пояснил он в разговоре с агентством.

По словам Мельникова, по прибытии в Грецию ставших жертвой мошеннической схемы россиян «просто арестовывают».

В январе из Сербии экстрадировали россиянина Ару Багдасаряна, обвиненного в организации незаконной миграции.