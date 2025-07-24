Москва может передать Пекину образцы западной трофейной техники, что обернется проблемами для США. Об этом сообщает NetEase.
«Как только беспрецедентный государственный подарок [президента России Владимира] Путина будет передан Китаю, Соединенные Штаты пожалеют об этом. Высокопоставленные чиновники в Вашингтоне бьют тревогу, опасаясь, что действия России могут привести к стратегическому дисбалансу», — говорится в материале.
Уточняется, что Москва отправит Пекину в подарок ракеты Storm Shadow и элементы систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, ранее взятые в виде трофея на поле боя.
По данным китайских источников, такой «подарок» сможет укрепить российско-китайское партнерство. Однако этот жест нанесет стратегический удар по интересам США, поскольку позволит раскрыть многие технологические секреты США и их союзников.
Ранее стало известно, что лидеры Европейского союза (ЕС) призвали председателя КНР Си Цзиньпина оказать давление на Россию в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Они также упрекнул Пекин в том, какую якобы роль он сыграл в российско-украинском кризисе.