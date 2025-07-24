В Китае рассказали о неприятном для США подарке Москвы Пекину

NetEase: Россия передаст Китаю подарок, который обернется проблемами для США

Москва может передать Пекину образцы западной трофейной техники, что обернется проблемами для США. Об этом сообщает NetEase.

«Как только беспрецедентный государственный подарок [президента России Владимира] Путина будет передан Китаю, Соединенные Штаты пожалеют об этом. Высокопоставленные чиновники в Вашингтоне бьют тревогу, опасаясь, что действия России могут привести к стратегическому дисбалансу», — говорится в материале.

Уточняется, что Москва отправит Пекину в подарок ракеты Storm Shadow и элементы систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, ранее взятые в виде трофея на поле боя.

По данным китайских источников, такой «подарок» сможет укрепить российско-китайское партнерство. Однако этот жест нанесет стратегический удар по интересам США, поскольку позволит раскрыть многие технологические секреты США и их союзников.

Ранее стало известно, что лидеры Европейского союза (ЕС) призвали председателя КНР Си Цзиньпина оказать давление на Россию в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Они также упрекнул Пекин в том, какую якобы роль он сыграл в российско-украинском кризисе.