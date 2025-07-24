Politico: Лидеры ЕС призвали Си Цзиньпина оказать давление на Россию

Лидеры Европейского союза (ЕС) призвали председателя КНР Си Цзиньпина оказать давление на Россию в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Politico.

По словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС и Китай «достигли точки перегиба» в своих отношениях. «По мере углубления нашего сотрудничества увеличиваются и дисбаланс. (...) Для Китая и Европы жизненно важно признать наши соответствующие озабоченности и предложить реальные решения», — сказала она во время своего визита в Пекин.

Глава Европейского совета Антониу Кошта отметил дисбаланс в экономических отношениях, а также упрекнул Пекин в том, какую якобы роль он сыграл в конфликте на Украине.

«Как постоянный член Совета Безопасности ООН, мы призываем Китай использовать свое влияние на Россию для соблюдения Устава ООН и прекращения ее агрессивной войны против Украины», — заключил он.

Ранее Си Цзиньпин встретился с фон дер Ляйен и Коштой и призвал к здоровым отношениям между европейским объединением и Пекином. Он отметил, что стороны должны твердо усвоить правильное направление развития отношений и работать сообща.