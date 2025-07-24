В МИД прокомментировали выселение Латвией 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Захарова назвала репрессией выселение 98-летнего ветерана Москальенова из Латвии

Выселение 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальенова из Латвии является репрессией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, действия Риги нарушают положения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД) ООН. Дипломат назвала прискорбным применение властями Латвии таких мер по отношению к пенсионерам.

Ранее стало известно, что Латвия захотела выдворить почти тысячу россиян. Сообщалось, что у 841 гражданина России перестало действовать разрешение, потому что они не подали заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза.

В Риге также раскрыли сроки депортации россиян. Уточнялось, что граждане РФ должны покинуть территорию Латвии до конца ноября 2025 года.