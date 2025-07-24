В Москве простятся с председателем Верховного суда

Прощание с председателем Верховного суда Ириной Подносовой пройдет в четверг, 24 июля, в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе Верховного суда России подчеркнули, оно начнется в 12:00 в траурном зале Центральной клинической больницы. Церемония продлится до 14:00.
Подносово была первой в истории России женщиной на посту главы высшей судебной инстанции, став преемницей бессменного на протяжении многих лет руководителя ВС Вячеслава Лебедева. В судебной системе Ирина Подносова считалась влиятельным человеком.
4 апреля 2024 года комиссия при президенте России одобрила кандидатуру Подносовой на пост председателя ВС.