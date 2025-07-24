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08:27, 24 июля 2025Россия

В России порассуждали о вероятности встречи Путина и Зеленского

Политолог Перенджиев: Путин и Зеленский не встретятся ни при каких условиях
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Вероятность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нулевая, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. Свою точку зрения он высказал в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, главы стран не встретятся ни при каких условиях, а самого Зеленского на Украине вскоре ждет уголовное дело, так как жители страны стремительно перестают его поддерживать.

«Зеленскому не с Путиным пора встречаться. Наверное, ему скоро вообще не придется ни с кем встречаться, только с людьми, которые наденут на него наручники», — заявил он, добавив, что российскому лидеру не следует встречаться с будущим уголовником.

Политолог также порассуждал о том, что, вероятно, новая власть в Киеве будет более благоразумной, чем действующая.

Накануне в Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины. Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что в ходе переговоров стороны договорились об обмене военными и гражданскими. Также Умеров добавил, что Киев предложил провести встречу президента РФ и украинского лидера до конца августа.

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