В России порассуждали о вероятности встречи Путина и Зеленского

Политолог Перенджиев: Путин и Зеленский не встретятся ни при каких условиях

Вероятность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нулевая, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. Свою точку зрения он высказал в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, главы стран не встретятся ни при каких условиях, а самого Зеленского на Украине вскоре ждет уголовное дело, так как жители страны стремительно перестают его поддерживать.

«Зеленскому не с Путиным пора встречаться. Наверное, ему скоро вообще не придется ни с кем встречаться, только с людьми, которые наденут на него наручники», — заявил он, добавив, что российскому лидеру не следует встречаться с будущим уголовником.

Политолог также порассуждал о том, что, вероятно, новая власть в Киеве будет более благоразумной, чем действующая.

Накануне в Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины. Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что в ходе переговоров стороны договорились об обмене военными и гражданскими. Также Умеров добавил, что Киев предложил провести встречу президента РФ и украинского лидера до конца августа.