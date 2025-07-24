В России предрекли закрытие ПВЗ в случае их запрета в жилых домах

АКИТ: Запрет ПВЗ на первых этажах домов приведет к закрытию 90 % точек

Если в России запретят размещать пункты выдачи заказов (ПВЗ) на первых этажах жилых домов, это приведет к закрытию большинства существующих точек. Такой прогноз в эфире НСН озвучил руководитель Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Член Совета Федерации Олег Голов ранее предложил обсудить запрет на работу дарксторов и ПВЗ в жилых домах. О разработке соответствующего законопроекта он предупредил главу Роспотребнадзора Анну Попову. Такую инициативу сенатор объяснил нарушением прав граждан: по его словам, следующие в данные пункты грузовые машины создают препятствия для проезда и прохода людей.

Если такое решение все-таки примут, порядка 90 процентов пунктов выдачи заказов придется закрыть, отреагировал Соколов. Сейчас их расположение продиктовано именно удобством для посетителей.

Проблему транспортных средств и загруженных проездов, по мнению руководителя АКИТ, нужно решать иначе. Важно не запрещать работу самих пунктов, а регламентировать правила доставки до них заказов, проверять соблюдение этих правил, посоветовал он.

Ранее идею о запрете пунктов выдачи в жилых домах оценили в Wildberries.