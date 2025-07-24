В России захотели запретить мигрантам участвовать в подпольных бойцовских клубах

В Думе захотели запретить мигрантам участвовать в подпольных бойцовских клубах

В Государственной Думе захотели запретить мигрантам участвовать в подпольных бойцовских клубах в России. Такое предложение выдвинули депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Владимир Плякин, передает ТАСС.

Парламентарии пояснили, что подобный шаг затруднит развитие нелегальных секций, фактически лишив их основной аудитории.

Авторы инициативы отметили, что в последнее время в России фиксируется рост преступности среди приезжих, прошедших подготовку именно в подпольных спортивных секциях. Представители «Новых людей» допустили, что прямой запрет даст правоохранительным органам дополнительные инструменты для вмешательства и закрытия нелегальных тренировочных площадок.

До этого сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал мигрантов за потребительскую позицию. По его мнению, получающие российское гражданство должны взять на себя обязанность защищать страну.