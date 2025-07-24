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09:41, 24 июля 2025Россия

В России захотели запретить мигрантам участвовать в подпольных бойцовских клубах

В Думе захотели запретить мигрантам участвовать в подпольных бойцовских клубах
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Государственной Думе захотели запретить мигрантам участвовать в подпольных бойцовских клубах в России. Такое предложение выдвинули депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Владимир Плякин, передает ТАСС.

Парламентарии пояснили, что подобный шаг затруднит развитие нелегальных секций, фактически лишив их основной аудитории.

Авторы инициативы отметили, что в последнее время в России фиксируется рост преступности среди приезжих, прошедших подготовку именно в подпольных спортивных секциях. Представители «Новых людей» допустили, что прямой запрет даст правоохранительным органам дополнительные инструменты для вмешательства и закрытия нелегальных тренировочных площадок.

До этого сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал мигрантов за потребительскую позицию. По его мнению, получающие российское гражданство должны взять на себя обязанность защищать страну.

ЖЗЛ
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