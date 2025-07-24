В российском городе новорожденный попал в реанимацию с отравлением опиоидами

В Санкт-Петербурге новорожденный попал в реанимацию с отравлением опиоидами

В Санкт-Петербурге новорожденный попал в реанимацию с отравлением опиоидами. Его состояние оценивается как тяжелое, пишет «Фонтанка».

По данным издания, ребенок родился месяц назад. Его мать рассказала, что еще 20 июля дала сыну таблетку мужа по ошибке, а на следующий день попыталась сделать это снова, но якобы заметила, что с младенцем что-то не так, и вызвала скорую.

По факту произошедшего полиция проводит проверку. Медики борются за жизнь ребенка.

Ранее 13-летняя школьница из российского города попала в реанимацию после попытки похудеть с помощью таблеток. Подросток приняла такое решение после насмешек сверстников.